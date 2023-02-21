السويد: الوضع الأمني في أوروبا في أسوأ حالاته

ستوكهولم-سانا

حذرت السويد اليوم من أن الوضع الأمني في الدول الاسكندنافية وأوروبا هو الأخطر منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية عن القوات المسلحة السويدية قولها في بيان: إن”المخاطر الأمنية على السويد زادت وأصبحت التهديدات للسويد أوسع وأكثر تعقيداً”.

بدورها قالت مديرة أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية السويدية لينا هالين: إن “الوضع الأمني حالياً في أوروبا وفي المنطقة السويدية المحاذية يعد الأسوأ منذ بداية ثمانينات القرن الماضي على الأقل”.

وجاء هذا التقييم في التقرير الأمني السنوي الصادر عن أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية.

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