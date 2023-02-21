مشفى جبلة الوطني… استنفار للطواقم الطبية على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الزلزال

اللاذقية-سانا

رغم الإمكانيات المتواضعة، وخروج الكثير من أجهزته عن الخدمة بسبب قدمه، والتفجير الإرهابي الذي ضربه، وتعطيل بعض الأجهزة جراء الزلزال، يعمل مشفى الشهيد إبراهيم نعامة الوطني بكل طاقاته الممكنة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب المدينة في الـ 6 من شباط.

وأوضح مدير المشفى الدكتور قصي خليل في تصريح لمراسل سانا أن كادر المشفى استنفر بالكامل منذ فجر اليوم الأول للزلزال، ومع قدوم سيارات الإسعاف التي تحمل عشرات الضحايا والمصابين، ورغم إمكانيات المشفى المحدودة في حالات الطوارئ، هرع الجميع بالمشفى إلى قسم الإسعاف لمعالجة الحالات الإسعافية والضرورية وتقرير معالجتها أو نقلها إلى المشافي الأخرى، بسبب تعطل بعض الأجهزة بعد سقوطها أثناء الزلزال.

ولفت الدكتور خليل إلى أن بناء المشفى الجديد لم يتم تجهيزه، ويتم العمل بمشفى مصغر لا يتسع إلا لـ 55 سريراً، في حين تجاوز عدد المصابين في الساعات الأولى مئة مصاب، ما شكل ضغطاً كبيراً على المشفى ما اضطره لنقل الكثير من المصابين المحتاجين لعمليات جراحية إلى غيره من المشافي الخاصة في جبلة، والمشافي الوطنية في اللاذقية.

وأشار الدكتور كمال زلف رئيس قسم الجراحة في المشفى إلى أن أجهزة القسم تعرضت للتعطيل بسبب وقوع اسطوانات الأوكسجين عليها، وهي قديمة أصلا،

مشيراً إلى أن عمل الطاقم الطبي في المشفى اقتصر على الإسعاف وإيقاف النزيف وخياطة الجروح والضماد والجبائر العظمية، في حين تم نقل الحالات التي تحتاج إلى جراحة إلى مشاف أخرى.

الدكتور خضر زهيري رئيس الأطباء المقيمين في المشفى أوضح أن الأطباء المقيمين هم الخط الأول في أي كارثة أو حالة طارئة، فقد تجمعوا في القسم وقاموا بالإسعافات الأولية بكل ما استطاعوا رغم ضيق المكان والتجهيزات المتواضعة التي حدت من العمل، ولكنهم كانوا الجنود المجهولين في العمل وتقدير الحالات لمعالجتها أو تحويلها للمشافي الأخرى.

وبينت الممرضة رؤى صقر في قسم الإسعاف أن الطاقم التمريضي قدم كل طاقاته لمعالجة المرضى، وعمل في الأيام الثلاثة الأولى دون راحة وعلى مدار اليوم.

بلال أحمد

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