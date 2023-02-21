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إزالة الطابق الأخير من سطح مبنى البرج في مدينة بانياس جراء تصدع جدرانه

2023-02-21

طرطوس-سانا

أزالت الورشات الفنية والآليات التابعة لمجلس مدينة بانياس الطابق الأخير من سطح مبنى البرج في الشارع الرئيسي للمدينة.

وبين رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة في تصريح لمراسلة سانا أن عمليات الإزالة تمت لبعض الجدران المتصدعة من سطح المبنى، والتي تأثرت نتيجة الهزة الأخيرة التي ضربت المدينة مساء أمس، لافتاً إلى أن عمليات الإزالة تأتي في إطار الحرص على السلامة العامة، وعدم تعريض حياة المواطنين المارين بالشارع للخطر.

غرام محمد

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