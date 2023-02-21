وصول قافلة مساعدات عراقية إلى حلب تضم 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية

حلب-سانا

وصلت إلى حلب قافلة مساعدات عراقية اليوم، نظمتها كتائب حزب الله في العراق، تضم 20 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية والأغطية للمتضررين من الزلزال في حي المشهد.

وبين المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله العراقي محمد محيي في تصريح لمراسل سانا أنه ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال والكارثة الإنسانية التي تعرضت لها سورية، سارع أبناء الشعب العراقي إلى تنظيم حملة كبيرة لنجدة أخوانهم في سورية، حيث أطلق الأمين العام لكتائب حزب الله الحاج أبو حسين الحميداوي نداء لهذه الحملة حيث لاقت كل الاستجابة منذ اللحظات الأولى، واستمرت هذه القوافل ومنها قافلة اليوم التي وصلت إلى حلب، مشيراً إلى أنه تم أمس نصب مخيم كبير لإيواء العوائل التي خرجت من منازلها جراء الهزة الارتدادية.

قصي رزوق

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