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جامعة حماة تفتتح غداً باب التسجيل لاختبار اللغة للقيد في درجة الماجستير

2023-02-21

حماة-سانا

حددت جامعة حماة يوم غد الأربعاء موعداً لبدء تسجيل الطلاب الراغبين بالاشتراك في اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير، والمقرر إجراؤه في الـ 5 من آذار المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن التسجيل للاختبار المذكور الذي سيقام في مقر المعهد العالي للغات يستمر حتى الأول من الشهر المقبل، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو موقع الجامعة على الإنترنت.

وكانت جامعة حماة حددت السابع من آذار المقبل موعداً لإجراء اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه.

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