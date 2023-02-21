وزير الصحة الإماراتي: مستمرون بدعم أشقائنا في سورية لمواجهة آثار الزلزال

اللاذقية-سانا

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس استمرار بلاده بدعم الشعب السوري وخاصة في القطاع الطبي، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وقال العويس في تصريح له اليوم عقب اطلاعه ووزير الصحة الدكتور حسن الغباش ومحافظ اللاذقية عامر هلال على المواقع المتضررة جراء الزلزال في مدينة جبلة: نحن والسوريون شعب واحد، وهناك تواصل مستمر لمساعدة أشقائنا في سورية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير ديوان الرئاسة لتأمين الاحتياجات الصحية والطبية المباشرة، مشيراً إلى تشكيل فريق إماراتي من الأطباء والمهندسين والفنيين المختصين في الأجهزة الصحية لدراسة الوضع الحالي ودعم الأشقاء في سورية بكل ما تستطيع الإمارات تقديمه ليس لهذه المرحلة فقط بل للمراحل المقبلة.

وأضاف العويس: كارثة الزلزال لا تمثل تحدياً لسورية فقط بل للإنسانية جمعاء، ونتمنى أن نرى موقفاً موحداً تجاه هذا التحدي الإنساني الكبير على مستوى العالم.. والإمارات لبنة في هذا البناء، وهي مستمرة بدعم الأشقاء في سورية وخاصة في القطاع الطبي.. ونأمل من الجميع التواصل والتفاعل والمساهمة بشكل أكبر، بما يتناسب وحجم الكارثة والتداعيات الكبيرة التي خلفتها.

من جهته قال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش: اطلعت ومعالي وزير الصحة الإماراتي بشكل دقيق على الأضرار الناجمة عن الزلزال في جبلة.. والتعاون بين بلدينا الشقيقين في القطاع الصحي ليس جديداً، حيث كانت الإمارات على الدوام تدعم هذا القطاع لتأمين الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، ونتطلع للمزيد من هذا التعاون واستمراره والارتقاء به.. وكما أسلف الوزير العويس، فإن الإمارات جاهزة لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للقطاع الصحي في سورية.

ووصل وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات في وقت سابق اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي، برفقة وفد طبي على متن طائرة محملة بـ 46 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

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