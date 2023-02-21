الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأميركية على خلفية دعم بلادها لنظام كييف

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفيرة الأميركية في موسكو لين تريسي وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية تورط بلادها المتزايد في الأعمال العدائية من قبل نظام كييف.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن ضخ القوات الأوكرانية بالأسلحة وتزويدها بتحديد الأهداف لتوجيه ضربات ضد البنية التحتية العسكرية والمدنية الروسية يثبت بوضوح هشاشة وزيف تأكيدات الجانب الأمريكي بأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع، مؤكدة أن الأسلحة الموردة إلى كييف والأفراد، بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون هي بمثابة أهداف مشروعة للقوات الروسية.

وأضاف البيان: إن المسار العدواني الحالي للولايات المتحدة لتعميق المواجهة مع روسيا في جميع المجالات يأتي بنتائج عكسية، مشيراً إلى أنه من أجل تهدئة الموقف يجب على واشنطن اتخاذ خطوات تشمل سحب المعدات العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ووقف الأنشطة المعادية لروسيا.

وطالبت الوزارة الولايات المتحدة بتقديم تفسيرات بشأن الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم” في أيلول الماضي، وأن تتدخل في تحقيق موضوعي لتحديد المسؤولين عن ذلك.

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