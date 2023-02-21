الجيش الروسي يتقدم على كافة المحاور ويقضي على أكثر من 500 جندي أوكراني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تقدمها على كافة المحاور، وقضت على أكثر من 500 جندي أوكراني، ودمرت عدة آليات ومعدات قتالية، وأسقطت 10 مسيرات خلال سير العمليات القتالية ليوم أمس.

وجاء في البيان اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية الخاصة:

في محور كوبيانسك:

تمكنت القوات الروسية من هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق تابايفكا سينكوفكا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للعمليات تمت تصفية 70 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابة ومركبة قتالية من طراز (غراد ملرس) ومدافع هاوتزر (دي 20) ونظام مدفعي (ام 777) أمريكي الصنع.

وفي محور كراسني ليمان:

تمت هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا وتشيرنوفايا ديبروفا في لوغانسك ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك، وتمت تصفية أكثر من 200

جندي أوكراني، وتدمير مركبة قتالية من طراز (غراد ملرس) ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز (جيفوزديكا) ومدافع هاوتزر (دي 30) ومدافع هاوتزر (ام 101) أمريكية الصنع.

وفي محور دونيتسك:

واصلت القوات الروسية تقدمها وإلحاق الهزيمة بالجيش الأوكراني وتمت تصفية أكثر من 170 جندياً أوكرانياً، وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات ومركبة قتالية من طراز(غراد ملرس) ، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز (أكاتسيا)، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز (جيفوزديكا)، ومدافع هاوتزر من طراز (دي 30) بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير قاذفي صواريخ من طراز (هيمارس) أمريكية الصنع ومستودع للذخيرة.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه:

ألحقت القوات الروسية هزيمة بصفوف الجيش الأوكراني في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم نتيجة للعمليات الهجومية مقتل ما يصل إلى 70 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبة قتالية من طراز (غراد ملرس) ومدافع هاوتزر (دي 20)، كما تم استهداف مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أوغلدار.

وفي محور خيرسون:

تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز (أكاتسيا)، ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز (جيفوزديكا)، ورادار قتالي مضاد للبطاريات أمريكي الصنع (ايه ان- تي بي كيو 37) في منطقة قرية تومينا بالكا بمنطقة خيرسون، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون.

ووفق البيان فقد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية عشر طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق ليمان في تافولغانكا وغراكوفو، ومنطقة خاركوف وبلوشانكا وكريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية وبانتيليمونوفكا وكيريلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وبيرموزني بمنطقة زابوروجيه.

كما تم وفق البيان إسقاط صاروخين من طراز (هيمارس وأوراغان) إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز (توشكا يو) في مناطق بولشيتروتسكوي وكراشينوي في منطقة بيلغورود.

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