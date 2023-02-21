السورية للاتصالات: العمل جارٍ لإعادة خدمات الاتصالات للمناطق المتضررة من الزلزال

دمشق-سانا

تواصل الفرق الفنية التابعة للشركة السورية للاتصالات عملها من أجل إعادة خدمات الاتصالات للمناطق المتضررة من الزلزال الذي تعرضت له سورية في السادس من شهر شباط الجاري.

وتسبب الزلزال بأعطال وأضرار في البنى التحتية لعدد من مراكز الاتصالات وكابلات الشبكة، ما أدى إلى توقف الخدمة عن تلك المناطق.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العمل يجري في مركز اتصالات جبلة على إزالة الكابلات المتضررة في مناطق الفيض والغزالات والرميلة والعسالية، إضافة إلى إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في كبين المالية وتحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية في مناطق الفيض والعسالية والرميلة.

وأضافت السورية للاتصالات: إن العمل جارٍ في مركز الرويمية على تمديد وتوصيل الكوابل المتضررة وجمع الوصلات المتباعدة، وإعادة الخدمة إلى المشتركين في منطقة الغنيري في مركز القلايع وأم الطيور والسنيبلة في مركز اتصالات بللوران، وفي قريتي إسطامو ومرخو بمركز صنوبر جبلة، إضافة إلى مراكز عين العروس والبصة.

ولفتت الشركة إلى أنه يجري العمل ضمن مركز اتصالات الحفة على تحويل جميع الخطوط المتضررة إلى علب سليمة لضمان استمرارية الخدمة، كما أن فرع السورية للاتصالات في اللاذقية يجهز قائمة بالاشتراكات الهاتفية المنفذة في الأبنية المهدمة والمنازل المتضررة وغير المؤهلة للسكن ليصار إلى معالجتها.

وفي محافظة حلب أوضحت السورية للاتصالات أن كوادرها في مركز اتصالات الجميلية تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة الهاتفية للمركز من غرف وقساطل، وتمديد كوابل رئيسية وفرعية لمحاور الكلاسة وبستان القصر والمشارقة وبستان الزهرة لإعادة الخدمة للمشتركين التي توقفت لديهم بفعل الانهيارات في بعض المباني، والتي أحدثت أضراراً كبيرة بالشبكة الهاتفية.

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