أحزاب وهيئات يمنية تطالب الأمم المتحدة بالعمل الجاد والفوري لرفع الحصار الجائر عن سورية

صنعاء-سانا

طالبت مجموعة من الأحزاب والهيئات السياسية اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمل مسؤولياته، والعمل على رفع الحصار الغربي الجائر عن سورية والذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، جراء الزلزال الذي تعرضت له في السادس من الشهر الجاري.

وفي رسالة موجهة إلى غوتيريش دعت الأحزاب والهيئات الأمين العام إلى الاضطلاع بالمسؤولية إنسانياً وأخلاقياً، إزاء معاناة الشعب السوري والعمل الفوري والجاد على رفع الحصار الظالم المفروض عليه، والذي يشكل في ظل كارثة الزلزال المدمر جريمة بحق هذا الشعب وبحق الإنسانية جمعاء.

وحثت الأحزاب غوتيريش والأمم المتحدة على التحرك الفوري، بما ينهي وطأة معاناة الشعب السوري ومساعدته الجادة على تجاوز محنته، مؤكدة أن نظام الأمم المتحدة ومواثيقها لا تعطي الشرعية لهذه الممارسات ولانتهاك حقوق الإنسان.

والأحزاب الموقعة على الرسالة هي: اتحاد القوى الشعبية والمؤتمر الشعبي العام وحزب الحق والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وتنظيم الأحرار وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري والجبهة الثقافية لمواجهة العدوان وحزب البعث العربي الاشتراكي- اليمن وبرلمان شباب البريكس.

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