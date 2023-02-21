مجلسا الشورى والنواب في اليمن يدينان العدوان الإسرائيلي على دمشق

صنعاء-سانا

أدان مجلس الشورى اليمني العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر الأحد الماضي دمشق ومحيطها، وأسفر عن ارتقاء خمسة شهداء وإصابة 15 آخرين.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس خلال اجتماعها برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس أن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً خطيراً لسيادة سورية واستقلالها، وبرهاناً جديداً لا شك فيه على عدوانية الكيان الصهيوني وإجرامه بحق القيم الإنسانية وتعطشه للقتل، دون اكتراث للأزمة الإنسانية التي تمر بها سورية جراء الزلزال المدمر.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته إزاء هذا العدوان السافر والممارسات الصهيونية الإجرامية والتجاوزات المتكررة التي تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف والمواثيق الدولية.

بدوره أدان مجلس النواب اليمني في بيان العدوان الإسرائيلي على أراضي سورية والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية مستقلة، وسط صمت دولي مخز، مؤكداً حق سورية في الرد على تلك الاعتداءات السافرة.

وحمل البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه هذه التصرفات العدائية السافرة والتي تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف والمواثيق الدولية، مجدداً التأكيد على تضامن اليمن برلماناً وحكومة وشعباً مع الأشقاء في سورية.

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