شخصيات سلوفاكية: العقوبات ضد سورية غير إنسانية وتعيق وصول المساعدات لمنكوبي الزلزال

براغ سانا

أكد الأستاذ الجامعي السلوفاكي إدوارد خميلار أن استمرار فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية أمر غير إنساني، وخصوصا أنها تعيق وصول المساعدات للسوريين المنكوبين بالزلزال المدمر.

واعتبر خميلار في منشور له على حسابه في الفيسبوك أن استمرار هذه العقوبات دليل على “ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية”، داعياً إلى تذكير السياسيين الأوروبيين بهذه السياسات حين يتحدثون عن أهمية حقوق الإنسان وتشدقهم بحمايتها.

من جهته أكد رئيس حزب الاشتراكيون السلوفاكي ارتور بيكماتوف أن عدم تحرك العديد من الدول الأوروبية لمساعدة سورية في مواجهة تداعيات الزلزال “يبعث على الشعور بالخجل”، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على هذه الدول أن ترسل للمنكوبين جراء الزلزال في سورية ما يحتاجونه من مواد غذائية وطبية واحتياجات للأطفال.

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