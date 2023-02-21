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مصرع 17 شخصاً جراء تحطم حافلة في المكسيك

2023-02-21

مكسيكو ستي-سانا

لقى 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، جراء تحطم حافلة كانوا على متنها في ولاية بويبلا وسط المكسيك.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن وزير داخلية الولاية جوليو هويرتا قوله: إن الحافلة انقلبت على طريق سريع، بينما كانت في طريقها من مدينة تاباتشولا الحدودية جنوب المكسيك إلى العاصمة مكسيكو سيتي، ما أدى إلى تحطمها، وأسفر عن مصرع 17 شخصاً وإصابة 13 آخرين بجروح، بينهم 5 في حالة حرجة.

وبين هويرتا أن معظم المسافرين على متن الحافلة والبالغ عددهم 45 شخصاً، هم مهاجرون من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى.

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