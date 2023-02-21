بدء زراعة محصول الحمص للأصناف الربيعية بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت في السويداء عمليات زراعة محصول الحمص للأصناف الربيعية، وذلك وفق خطة إجمالية تبلغ مساحتها 27623 هكتاراً.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الزراعة بدأت ببعض المواقع في المنطقة الغربية ومنطقة القريا على أن تشمل باقي المناطق، وخاصة التي وصل فيها عمق الري إلى أكثر من 50 سنتيمتراً.

ولفت المهندس شهيب إلى أنه يتم توفير المحروقات لزراعة محصول الحمص وفق نسب الاحتياج المحددة والكميات المخصصة من المادة لأغراض الزراعة.

ويعد محصول الحمص من المحاصيل الرئيسية في محافظة السويداء التي تحتل مراكز متقدمة بزراعته بين المحافظات، ويزرع فيها بعلا بالاعتماد على مياه الأمطار.

عمر الطويل

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