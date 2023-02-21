مصرع 6 أشخاص وإصابة 294 آخرين جراء زلزالين جنوب تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت السلطات في تركيا عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 294 آخرين، جراء الزلزالين الجديدين اللذين ضربا جنوب البلاد الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله: إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 294 آخرون إثر الزلزالين الجديدين.

وبينت إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” أن الزلزال الأول ضرب بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة دفني على عمق 16.7 كم، وبعد ثلاث دقائق فقط وقع زلزال آخر بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه في منطقة سامانداغ على عمق 7 كيلومترات.

ودعت إدارة الكوارث والطوارئ المواطنين إلى إخلاء الساحل كإجراء احترازي من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يصل إلى 50 سم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency