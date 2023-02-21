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سلطنة عمان تسير قافلة مساعدات إغاثية جديدة لمتضرري الزلزال في سورية

2023-02-20

مسقط-سانا

أرسلت سلطنة عمان اليوم قافلة مساعدات إنسانية إغاثية جديدة إلى متضرري الزلزال في سورية هي الثامنة، مقدمة من أبناء الجالية السورية وأبناء الجاليات العربية والأجنبية والأشقاء العمانيين متجهة براً إلى سورية.

وقال سفير سورية لدى سلطنة عمان الدكتور إدريس ميا:”إن الشحنة تضم 25 طناً من التبرعات المختلفة كالأدوية والمواد الغذائية وحليب الأطفال والبطانيات وغيرها” حيث من المقرر أن يتم تسيير شحنة أخرى غداً.

وتستمر سفارة سورية في مسقط بتلقي المساعدات العينية والمادية يومياً من الصباح وحتى ساعة متأخرة من مساء كل يوم.

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