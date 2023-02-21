وزير الإعلام البحريني: الفائز بـ(جائزة عيسى لخدمة الإنسانية) في دورتها الخامسة قدم خدمة للبشرية جمعاء

المنامة-سانا

التقى وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي اليوم أكثر من أربعين مندوباً من وسائل إعلام عربية ودولية في فندق الدبلومات بالمنامة تحضيراً لتغطية الحفل الملكي لتسليم “جائزة عيسى لخدمة الإنسانية” والمزمع إقامته يوم غدٍ الثلاثاء.

وبيّن الوزير النعيمي أن الجائزة تأتي تعبيراً عن دعم مملكة البحرين لقيم العطاء والإنسانية، وتكريماً لقيمة الإنسان، لافتاً إلى أن الفائز بالجائزة في دورتها الخامسة طبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت قدّم خدمة للبشرية جمعاء تحمل معاني إنسانية عميقة وملهمة من خلال اختراعه الطبي الذي جسّد فيه قيم العمل التطوعي.

وكان تقدم لنيل الجائزة في دورتها الخامسة 2021-2022 مئة وخمسة وأربعون مترشحاً من مختلف بلدان العالم.

يُشار إلى أن الدكتور رويت ابتكر طريقة جديدة لعلاج مرض عتامة العيون، كما استطاع أن يطوّر عدسة جديدة تُزرع داخل مقلة العين يمكن إنتاجها بتكلفة بسيطة، تساعد على إجراء جراحة لعلاج عتامة عدسة العين في أقل من خمس دقائق، يقوم خلالها بإزالة المياه البيضاء دون غُرَز من خلال شقوق صغيرة، واستبدالها بعدسة اصطناعية منخفضة الكلفة، وقد تمكن من علاج أكثر من 120 ألف مريض مصاب بالعمى دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.

وفي سياق آخر لفت الوزير النعيمي إلى دور المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني وخاصة تجاه ما خلفه الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، وإلى الحملات الإنسانية في المملكة، كاشفاً أن التبرعات خلال الحملة التي أطلقها التلفزيون البحريني لمتضرري الزلزال وصلت إلى 3.6 ملايين دولار.

عامر ديب

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