الاقتصاد الروسي ينجح في استيعاب العقوبات

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية روس ستاتا، أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة العام الماضي مسجلاً نجاحاً في استيعاب العقوبات الغربية بشكل أفضل مما كان متوقعاً.

ونقلت وكالة تاس عن روس ستاتا قولها: بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 151.4556 تريليون روبل، وارتفع مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لآخر تقدير لروس ستاتا في عام 2021 نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.6 بالمئة.

ووفقا لـ روس ستاتا تأثر الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض مؤشر حجم القيمة المضافة في تجارة الجملة والتجزئة 12.7 بالمئة من حيث القيمة السنوية، وفي أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات والتخلص منها والقضاء على التلوث.

وفي الوقت نفسه أظهرت بعض القطاعات زيادة في مؤشر حجم القيمة المضافة، وتم تسجيل أكبر نمو في القيمة المضافة في الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك وتربية الأسماك.

وانخفضت حصة الأجور في هيكل الناتج المحلي الإجمالي من 40.1 بالمئة إلى 39.6، كما انخفضت حصة صافي الضرائب على الإنتاج والواردات في الناتج المحلي الإجمالي من 10بالمئة إلى8.2 بالمئة بسبب الضرائب على المنتجات والواردات، وفي الوقت نفسه ارتفعت حصة إجمالي الربح من49.9 بالمئة إلى 52.2 بالمئة.

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