وفد من المغتربين والجالية السورية في الكويت يزور محافظة اللاذقية ويطلع على المناطق المتضررة جراء الزلزال

اللاذقية-سانا

بدأ وفد من المغتربين والجالية السورية في الكويت زيارة إلى محافظة اللاذقية للإطلاع على المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الحالي، وإلتقى عددا من العائلات للوقوف على احتياجاتهم وبحث إمكانية تقديم المساعدة لهم.

وفي مستهل الزيارة إلتقى أعضاء الوفد مع محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، وتركز النقاش على واقع الأضرار في المحافظة والخسائر البشرية والمادية التي خلفها الزلزال، وأوضاع العائلات المتضررة ممن فقدوا منازلهم وباتوا دون مأوى وسبل المساعدة لتخطي هذه المحنة وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار الدكتور وائل ناصر رئيس وفد الجالية السورية في تصريح لمراسل سانا إلى أن الجميع مدركون جيداً حجم الكارثة وتداعياتها التي كانت ستسبب معاناة حقيقية لو أنها طالت أياً من الدول الكبرى، وحتى أغناها فكيف هي الحال ونحن نتحدّث عن سورية التي كانت ولا تزال تعاني على مدى أكثر من 12 عاماً من الحرب والحصار.

وأضاف ناصر أن الزيارة تعبير عن المحبة والتضامن مع أهلنا في وطننا الأم ،ومد يد العون للعائلات المتضررة، وتقديم مساعدات مادية وعينية بالتعاون والتنسيق مع فريق الأمانة السورية للتنمية بالمحافظة، وكخطوة أولى نبحث إمكانية مساعدة العائلات على استئجار منازل لمدة زمنية محددة كبديل عن مراكز الإيواء ليعودوا إلى مزاولة حياتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم وشعورهم بأنهم يشكلون عبئاً على مجتمعاتهم، مؤكداً أنه سيكون هناك زيارات ووفود أكبر خلال الفترة القادمة.

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