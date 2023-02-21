مجلس الأمن الدولي يدين قرار الاحتلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

نيويورك-سانا

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدا معارضته جميع الإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المجلس أعرب في بيان صادر عن رئاسته بدعم من أعضائه الـ 15 عن بالغ القلق والاستياء لإعلان “إسرائيل” في الـ 12 من الشهر الجاري عزمها مواصلة توسيع المستوطنات، مؤكدا معارضته جميع الإجراءات أحادية الجانب، ومنها إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.

وشدد مجلس الأمن على التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة قولا وفعلا، وضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية السكان المدنيين وتيسير وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين، مجددا التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم.

وكان الاحتلال أعلن مؤخرا عزمه إقامة 9409 وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنات مقامة في الضفة الغربية، ما يهدد بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية الاستراتيجية والحيوية في محيط القدس ورام الله والأغوار والجبال المطلة عليها والمناطق المؤدية إليها ومناطق جنوب الخليل وجنوب نابلس.

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