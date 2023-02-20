المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في منطقة لواء إسكندرون

دمشق-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر منطقة لواء إسكندرون على بعد 52 كم غرب إدلب وعمق 21.2 كم وذلك عند الساعة 20 و4 دقائق بالتوقيت المحلي.

وأكد الدكتور رائد أحمد مدير عام المركز الوطني للزلازل في تصريح لسانا اليوم أن الهزة هي من الهزات الارتدادية للزلزال الذي حدث في السادس من الشهر الجاري والتي لم تتوقف منذ حدوثه وحتى الآن.

ورجح مدير عام المركز الوطني للزلازل أن تستمر تلك الهزات الارتدادية فترة طويلة نتيجة الطاقة الكبيرة للزلزال الرئيسي والتي أدت إلى تحريض كل الفوالق.

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