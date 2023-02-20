سفارة سورية بموسكو تواصل استقبال الوفود الدبلوماسية والرسمية والمساعدات للمتضررين من الزلزال

موسكو-سانا

تواصل الشخصيات الشعبية والرسمية والدبلوماسية في روسيا زيارة مقر السفارة السورية في موسكو لتقديم التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الجاري، والتعبير عن تعاطفهم ووقوفهم إلى جانبها.

كما واصل المتطوعون من السوريين والأجانب المقيمين في موسكو جمع المساعدات للمتضررين من الزلزال وتصنيفها وإعدادها قبل شحنها إلى سورية.

وخلال زيارته السفارة السورية في موسكو ولقائه السفير الدكتور بشار الجعفري أعرب سفير طاجكستان لدى روسيا غلامجودة دولتشو قربانالي عن مشاعر التعاطف والدعم لكل الذين يتألمون لفقدان قريب لهم، مشيراً إلى أن بلاده أرسلت مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال في سورية.

ولفت إلى أن العاملين في السفارة وأبناء الجالية الطاجيكية في موسكو جمعوا بعض المساعدات للتعبير عن دعمهم الإنساني لسورية.

بدوره أعرب السفير الجعفري عن الشكر لشعب وحكومة طاجكستان على هذا التعاطف مع سورية، منوهاً بعلاقات الصداقة الثنائية الممتازة التي تربط البلدين وبمواقف طاجكستان وتصويتها في الأمم المتحدة وفي جنيف لصالح ما يدعم سورية، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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