(ع الندهة)… من أولى المبادرات التطوعية لمساعدة متضرري الزلزل في حلب

حلب-سانا

مبادرة (ع الندهة) التطوعية في محافظة حلب كانت من أولى المبادرات الفردية التي أطلقتها مجموعة مؤلفة من 10 أشخاص، وجدوا أنفسهم أمام مصاب كبير حل بمدينتهم فما كان منهم إلا تلبية النداء.

مؤسس المبادرة التطوعية بشار الأطرش بين في تصريح لمراسلة سانا أنه بعد تعرض منزله للتصدع والخروج منه بدأ بالبحث عن طريقة لمساعدة أهل مدينته فظهرت الفكرة من قلب الحاجة، فكانت البداية بمجموعة صغيرة على تطبيق واتساب وبعد يومين أصبحت تضم 300 شخص وبعدها 800 شخص من متطوعين ومتبرعين ومتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة العمل، والبداية كانت بتأمين الطعام وبعض المستلزمات الأساسية للمتضررين ثم تأمين الحليب ومستلزمات الأطفال إضافة إلى الألبسة.

أما عن المشاريع المستقبلية للمبادرة فأشار الأطرش إلى أنه سيطلق مبادرة (ندهة رمضان) و(ندهة العيد) إلى جانب (ندهة طفل) التي أطلقها خلال الأيام الماضية، وهي جمع الألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال.

الموظفة عبير عثمان لفتت إلى أنه تم تقسيم المجموعة إلى عدة فرق متنوعة، هي قسم لتأمين الأدوية وقسم لتأمين المعينات الحركية وقسم للحرامات والفرش، إضافة إلى قسم الحالات الفردية.

مدرسة اللغة الإنكليزية آية بنشي قالت: “لم نسع إلى التواجد فقط في مراكز إيواء المتضررين من الزلزال، بل عملنا على الوصول إلى الحالات الفردية التي لا يعرف بها أحد في أماكن بعيدة، وقمنا بتنظيمها في ملفات يوجد فيها شرح كامل للحالة ثم عملنا على التشبيك مع الجمعيات الأهلية لتبادل المعلومات بحيث تصبح لدينا قاعدة بيانات مشتركة”.

المحامي عبادة سكر أوضح أنه بالإضافة إلى وجود فريق طبي يخرج للكشف عن الحالات البسيطة كان هناك فريق قانوني يعمل على كتابة صيغة إيجارات المنازل والعمل على توثيق الأملاك، وذلك من خلال بيان الملكية العقاري أو عقد الإيجار، مشيراً إلى السعي لترخيص هذه المبادرة بشكل قانوني.

مجد موصللي مدير معهد تعليمي أشار إلى أنه قام بإطلاق مبادرة لتعويض التأخير الذي لحق بطلاب الشهادتين وذلك بأسعار رمزية وبأعداد نموذجية وعبر كوادر اختصاصية وبدروس مكثفة.

شهم وسوف خريج هندسة حاسبات وطالب ماجستير قال: إن الهدف القادم هو شهر رمضان والعمل على مساعدة الناس.

آلاء الشهابي

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