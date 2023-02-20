إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في مخيم شعفاط وبيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بينهم طلاب، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، واعتدت على الفلسطينيين وطلاب المدارس بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب في القدم والعشرات منهم بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة ومخيم الدهيشة في بيت لحم وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين وطلاب المدارس، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين في بلدة الدوحة ببيت لحم والأغوار الشمالية.

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