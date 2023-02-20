الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تمنح تصريحاً نهائياً لتطبيق (مفكرة المحامي)

دمشق-سانا

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة اليوم تصريحاً نهائياً لعمل تطبيق (مفكرة المحامي)، للعمل على الشبكة السورية، وذلك بعد حصوله على موافقة نقابة المحامين.

وأوضحت الهيئة في صفحتها على موقع فيسبوك أن التطبيق يُعنى بأتمتة أعمال المحامي، كإضافة دعاويه وحسمها وتسجيل القرارات المرتبطة بها، وإضافة الأعمال الإدارية والجلسات، كما يوفر للمحامين قاعدة من الصيغ القانونية اللازمة لإتمام عملهم ومجموعة من القوانين والاجتهادات.

وأشارت الهيئة إلى أن منح التصريح النهائي جاء استناداً إلى القرار التنظيمي رقم 8 تاريخ 8-11-2020 المتضمن الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة، مبينة أنه يمكن الحصول على تصريح لعمل تطبيق على الشبكة السورية، من خلال التواصل مع مديرية التنظيم والتراخيص في الهيئة.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة عن حاجتها للتعاقد مع خبيرين اثنين متخصصين بمجال أمن المعلومات بعقود خبرة سنوية وبراتب شهري مليون ليرة سورية قابل للزيادة بناءً على سنوات الخبرة.

وأوضحت الهيئة شروط التقدم والمؤهلات المطلوبة، ودعت الراغبين بالتقدم إلى المسابقة ومعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل الاتصال على الرقم 0113937032 مديرية التنمية الإدارية وإرسال طلبات التقديم مرفقة بالسيرة الذاتية على بريدها الإلكتروني أو على الفاكس 0113937079.

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