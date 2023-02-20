انطلاق فعاليات معرضي (آيدكس) و(نافدكس) للدفاع في أبو ظبي

أبو ظبي-سانا

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.

وتنظم المعرضين اللذين يستضيفهما مركز أبو ظبي الوطني للمعارض مجموعة “أدنيك”، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية على مدار 5 أيام.

وتشارك في الدورة الحالية لمعرض “آيدكس” 65 دولة بارتفاع ملحوظ عن الدورة السابقة، حيث تتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطلاقة المعرض الذي يعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.

وتقام الدورة الحالية لمعرض “نافدكس” في قاعة “مارينا أدنيك” الجديدة التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وتعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيها قطع وسفن بحرية من 7 دول هي باكستان والبحرين وبريطانيا وإيطاليا والصين والهند والإمارات، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك، إضافة إلى ميناء زايد.

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