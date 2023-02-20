السفارة السورية في القاهرة تواصل تقبل التعازي بضحايا الزلزال من وفود إعلامية وسياسية وشعبية

القاهرة-سانا

واصلت الوفود الشعبية والإعلامية والسياسية المصرية زيارة مقر البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة، لتقديم التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الجاري.

وأكدت الوفود أن أضرار هذه الكارثة الإنسانية تضاعفت جراء الحصار الاقتصادي الغربي الجائر المفروض على سورية، معبرة عن خالص المواساة بالضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وطالبت الوفود بضرورة رفع الحصار الجائر عن سورية، مجددة تضامنها معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

وكان من ضمن الوفود كل من أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد سيد أحمد، والباحث السياسي محمد صلاح، والكاتب الصحفي مدير تحرير الجمهورية محمد الفوال، والكاتب الصحفي ومدير تحرير الجمهورية ماهر عباس.

من جانبهم شكر أعضاء البعثة الدبلوماسية المعزين، مؤكدين أن سورية تثمن جهود الأشقاء وتضامنهم معها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency