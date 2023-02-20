الخارجية الإيرانية: الاستخدام السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشوه موقفها

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبدأ مهم بالنسبة لإيران، مشيراً إلى أن الاستخدام السياسي للوكالة يشوه موقفها الدولي.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: “نأمل أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مهامها المتخصصة ونتوقع أن تتصرف بشكل مهني في أنشطة وقضايا إيران النووية والسلمية”.

وأوضح كنعاني أن مناقشة هذه القضايا في وسائل الإعلام تبعد الوكالة عن موقعها المهني، لافتاً إلى أن إطار المفاوضات واضح في ضرورة إلغاء العقوبات عن إيران.

وحول ادعاء وكالة (بلومبرغ) الأمريكية بشأن تخصيب إيران 84 بالمئة من اليورانيوم قال كنعاني: إن “هذا الادعاء ورد أيضا في التقارير الإعلامية وإن التفسيرات الفنية الدقيقة تؤكد أن إيران تؤمن بمعاهدة حظر الانتشار النووي وأن تعاون إيران هو مبدأ مهم في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وحول تصريحات القادة الغربيين في مؤتمر ميونيخ للأمن قال كنعاني: إن مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام تم تنظيمه من أجل الحرب ودعاة الحرب وكان يجب أن يعطي فرصة متكافئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي لإبداء وجهات نظرهم، وخاصة فيما يتعلق بإيران التي تعد واحدة من الدول المهمة والمقررة في توفير الأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن منظمي المؤتمر ارتكبوا خطأ فادحاً عندما منعوا طرح آراء تختلف عن آراء الإدارة الأمريكية ما تسبب بضربة جوهرية وخطيرة لمصداقية هذا المؤتمر.

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