مساعدات إغاثية من سلطنة عمان والأردن لمتضرري الزلزال تصل إلى معبر نصيب الحدودي

درعا-سانا

وصلت اليوم عن طريق معبر نصيب الحدودي بريف درعا مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة للمتضررين من الزلزال، مقدمة من سلطنة عمان وغرفة تجارة العقبة الأردنية.

وبين نائل كباريتي رئيس غرفة تجارة العقبة أنه تم تنظيم قافلة تحمل نحو 100 طن من المساعدات على متن 6 شاحنات، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مبيناً أن المساعدات تشمل مواد غذائية وألبسة وأجهزة كهربائية منزلية ومدافئ، وستسلم إلى غرفة تجارة حلب لتوزع على المتضررين من الزلزال، تعبيراً عن التضامن مع المنكوبين.

من جانبه بين الدكتور وليد الداخول عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا لقطاع الإغاثة، أن 3 شاحنات مقدمة من الجالية السورية في سلطنة عمان وصلت إلى معبر نصيب الحدودي محملة بالمواد الإغاثية والطبية لمتضرري الزلزال، مشيراً إلى أن فرق الهلال الأحمر العربي السوري ستتسلم الشاحنات لإيصالها للمتضررين.

يشار إلى أن أربع شاحنات قادمة من البحرين وصلت الى معبر نصيب مساء أمس، محملة بالمواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال تسلمتها فرق الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا وأوصلتها إلى دمشق.

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