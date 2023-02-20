جمعية (ألفة) اللبنانية تنظم حملة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية

بيروت-سانا

تحت عنوان “الجسد الواحد لإغاثة أخواننا المتضررين في سورية”، نظمت جمعية “ألفة” اللبنانية حملة إغاثة لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال في محافظة اللاذقية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الجمعية قولها في بيان: إن “المساعدات تضمنت حليباً للأطفال ومواد طبية، إضافة إلى كمية كبيرة من ملابس الأطفال والحرامات الشتوية ومساعدات غذائية”.

من جهته أكد رئيس الجمعية الشيخ صهيب حبلي أن هذه المساعدات هي أقل ما يمكن أن نقدمه إلى الشعب السوري الشقيق، الذي يرزح تحت تداعيات الزلزال المدمر وخطر الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية.

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