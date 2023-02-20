القبض على إرهابيين اثنين شمال العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان اليوم: “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في محافظة نينوى أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء مخمور”، موضحة أنه جرى تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض بوقت سابق اليوم على أحد متزعمي تنظيم (داعش) في منطقة الدورة في العاصمة بغداد.

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