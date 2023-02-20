مبادرات محلية ومساعدات دولية..

مساعدات دولية:

🇷🇺 مراسلة سانا: وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد غذائية وأجهزة طبية وألبسة للمتضررين من الزلزال.

🇦🇪 مراسل سانا: وصول طائرة إماراتية هي الثانية اليوم إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال.

🇯🇴 مراسلة سانا في درعا: غرفة تجارة العقبة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل 100 طن من المواد الغذائية والألبسة والأجهزة الكهربائية والمدافئ إلى غرفة تجارة حلب عن طريق معبر نصيب الحدودي لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

🇴🇲 مراسلة سانا في درعا: وصول قافلة مساعدات إغاثية من الجالية السورية في سلطنة عمان عن طريق معبر نصيب الحدودي تضم 3 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية والطبية لمتضرري الزلزال.

🇦🇪 مراسل سانا: وصول طائرة إماراتية ثانية اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل 53 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال.

🇦🇪 مراسل سانا: وصول طائرة إماراتية إلى مطار حلب الدولي تحمل25.8 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية لمتضرري الزلزال.

🇴🇲 مراسلة سانا: وصول طائرة عُمانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل 13 طناً من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال.

🇮🇶 مراسل سانا: قافلة مساعدات عراقية من 79 شاحنة تدخل معبر البوكمال وتحمل مواد إغاثية وغذائية وأدوية ومحروقات.

🇦🇪 مراسل سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي على متنها 27,7 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال.

🇦🇪 مراسلة سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها 86 طناً و380 كيلو غراماً من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والأغطية للمتضررين من الزلزال.

🇦🇪 مراسلة سانا: وصول طائرة قادمة من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي تحمل 33 طناً من المساعدات الإغاثية المقدمة من منظمة الصحة العالمية لمتضرري الزلزال تتضمن مواد طبية إسعافية وتجهيزات مشاف.

🇪🇬 مراسل سانا: وصول سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية اليوم محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين وسيتم تسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

مبادرات محلية:

🔵 مبادرات: مبادرة في الدريكيش لتقديم الخدمات الطبية لمتضرري الزلزال الوافدين إليها.

🔵 مبادرات: محافظة حلب تسير اليوم قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 21 سيارة محملة بأغطية ومواد طبية وإغاثية إلى حي الشيخ مقصود في حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.