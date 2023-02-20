توقعات بنمو الاقتصاد الصيني هذا العام

بكين-سانا

توقع خبراء في صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 5 بالمئة، مؤكدين أن الصين ستظل واحدة من الدول الكبرى التي تشهد أقوى نمواً.

وذكرت وكالة شينخوا أن صندوق النقد الدولي قام بتحديث توقعاته الاقتصادية العالمية، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 بالمئة هذا العام، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن التوقعات في تشرين الأول من العام الماضي، وأن يصل إلى4.5 بالمئة العام المقبل.

الى ذلك أوضح ستيفن بارنيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بكين خلال كلمة ألقاها في ندوة حول الوضع الاقتصادي العالمي أن مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي ستبلغ 30 بالمئة.

بدوره بين “لي شين” نائب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الصين أنه مع تحسين وتعديل إجراءات الوقاية من وباء كورونا في البلاد تتحسن مؤشرات مثل النقل وإجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ما يشير إلى أن تفاؤل السوق آخذ في الازدياد.

وأشار “هوانغ يي بينغ” نائب مدير المعهد الوطني للتنمية في جامعة بكين إلى أن التنمية المستقبلية للصين ستعتمد بشكل أكبر على نموذج النمو المدفوع بالابتكار، مبيناً أن تشجيع وتوجيه الشركات الخاصة والشركات ذات التمويل الأجنبي واللاعبين الآخرين في السوق للمشاركة بنشاط في الابتكار يعد أمراً ضرورياً للتنمية الاقتصادية في الصين.

وأظهرت البيانات أنه في الفترة بين عامي 2020 و2022 سجل الاقتصاد الصيني متوسط نمو سنوي قدره 4.5 بالمئة متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 1.8 بالمئة وأعلى من الاقتصادات الكبرى الأخرى.

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