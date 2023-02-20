هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب قبالة جزيرة صقلية

روما-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.

وحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وقعت الهزة على عمق 17 كيلومتراً، وعلى بعد 94 كيلو متراً شمال شرق باليرمو.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة.

يذكر أنه في الـ 28 من كانون الثاني عام 1908 ضرب زلزال بلغت شدته 7.5 درجات على مقياس ريختر جزيرة صقلية وكالابريا جنوب إيطاليا أدى إلى مصرع أكثر من 100 ألف شخص، وأصاب الدمار منطقة يبلغ نصف قطرها 300 كم، أعقبه بعد لحظات تسونامي بارتفاع 13م ضرب السواحل المجاورة وتسبب بمصرع 70 ألف شخص وتهدم 93 بالمئة من الأبنية .

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