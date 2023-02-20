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استقرار أسعار النفط بعد تراجعها الأسبوع الماضي

2023-02-20

سنغافورة-سانا

استقرت أسعار النفط دون تغيير يذكر في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن تراجعت دولارين للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي.

وذكرت رويترز أن خام برنت هبط تسعة سنتات أو0.1 بالمئة إلى 82.91 دولاراً للبرميل.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آذار 76.40 دولاراً للبرميل، بارتفاع فقط ستة سنتات، فيما انخفضت تعاقدات نيسان تسعة سنتات إلى 76.46 دولاراً.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو أربعة بالمئة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

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