مظاهرة في واشنطن احتجاجاً على دعم النظام النازي في كييف

واشنطن-سانا

تظاهر العشرات في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجاً على دعمها للنظام النازي في كييف.

وذكرت وكالة نوفوستي أن العشرات تجمعوا أمام النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن في واشنطن تحت اسم “مسيرة الغضب ضد آلة الحرب” ورفعوا لافتات ضد دعم النازيين في أوكرانيا وأخرى كتب عليها “بايدن فجر أنابيب نورد ستريم”.

ودعا النائب السابق رون بولو لتنظيم مظاهرة أمام البيت الأبيض وقال: إن مجموعة واسعة ستجتمع لإدانة تحرك واشنطن المجنون نحو حرب عالمية ثالثة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency