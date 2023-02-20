كوبا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق ومحيطها

هافانا-سانا

أدانت كوبا العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مناطق سكنية في دمشق ومحيطها، وأسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على تويتر: تدين كوبا بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الأخير على دمشق، محذرا من أن هذا العمل غير المسؤول هو تهديد للأمن الإقليمي.

وأضاف رودريغيزان: هذا العدوان ينتهك سيادة سورية ولا يحترم آلام شعبها، ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي أوقع آلاف الضحايا في السادس من الشهر الجاري.

بدورها أدانت جوهانا تابلادا المكلفة بإدارة شؤون الولايات المتحدة في الخارجية الكوبية العدوان وقالت: إن هذه الاعتداءات أعمال وحشية تقع على شعب شقيق عانى من الحرب لسنوات، مؤكدة أن ما حدث هو نتيجة إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب، وهو أيضاً نتيجة لسياسة الكيل بمكيالين للولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية.

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