بوركينا فاسو تعلن الانتهاء الرسمي للوجود الفرنسي على أراضيها

واغادوغو-سانا

أعلنت بوركينا فاسو اليوم انتهاء الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها.

وقالت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو في بيان نقلته وكالة فرانس برس: “إن هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر الفرنسية أقامتا أمس في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان حفلاً تم إنزال الأعلام فيه” في انتهاء رسمي لعمليات القوة الفرنسية على أراضي بوركينا فاسو.

وأشار البيان إلى أن تفكيك المعدات واللوازم المتبقية لقوة سابر وهي وحدة من القوات الخاصة الفرنسية تتمركز في كامبوينسين على بعد نحو 30 كيلومتراً من العاصمة واغادوغو سينهيه فريق لوجيستي انتشر لهذه الغاية حسب جدول محدد بالتوافق مع هيئة الأركان العامة للجيوش، من دون أن يذكر عدد الجنود الفرنسيين الذين لا يزالون في البلاد.

وكانت حكومة بوركينا فاسو نددت في 18 كانون الثاني الماضي بالاتفاق المتصل بوضعية القوات الفرنسية في البلاد وأمهلتها شهراً للمغادرة.

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