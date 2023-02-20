الفارسة السورية ماسة عدنان تحرز المركز الثاني لكأس رئيس دولة الإمارات للقدرة

أبو ظبي-سانا

أحرزت الفارسة السورية ماسة عدنان المركز الثاني في سباق بطولة كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للقدرة لمسافة 160 كم والذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة قياسية من نخبة فرسان العالم بلغت 280 فارساً وفارسة.

ونجحت الفارسة ماسة على صهوة الجواد (تونكي دي بو ميا) لإسطبلات الوثبة بقطع المسافة في زمن قدره 6.07.26 ساعة وبمعدل سرعة26.13 كم/ساعة، بعد أداء رائع للفارسة المميزة، فيما توج الفارس الإماراتي راشد سعيد حمد الكتبي باللقب بزمن وقدره 6.06.44 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.18 كم/ساعة.

وعبرت الفارسة ماسة عن سعادتها بالظفر بكأس المركز الثاني لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الفوز يمثل إنجازاً مهماً لها في سباقات القدرة، نظراً لما تمتع به من تنوع في الخبرات وقوة التنافس والتحدي بين نخبة من أقوى فرسان القدرة في العالم.

وتعتبر الفارسة ماسة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأسماء اللامعة في مجال سباقات القدرة والتحمل للخيول والتي أحرزت فيها المراكز الأولى خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكنت من نيل شرف التتويج بكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للسيدات لمسافة 100 كم الذي جرى في ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بمشاركة 110 فارسة من مختلف إسطبلات الفروسية بالإمارات، وسبق ذلك إحراز ماسة بطولة مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 101 كم بمشاركة 116 فارسة، كما توجت بطلة سباق اليمامة المخصص للفرسات لمسافة 119 كم بمشاركة 119 فارساً وفارسة.

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