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مساعدات من المواطنين الروس وخريجي الجامعات الروسية في لبنان لمتضرري الزلزال في حلب

2023-02-19

دمشق-سانا

قام فريق المبادرة السورية بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بدمشق وبالشراكة مع جمعية الشباب الخيرية بتنظيم إرسال المعونات المقدمة من المواطنين الروس وخريجي الجامعات الروسية القاطنين في لبنان عن طريق المركز الثقافي الروسي في بيروت إلى المتضررين من الزلزال في محافظة حلب.

وقال المستشار السوري في المركز علي الأحمد لمراسلة سانا: إن هذه المعونات صنفت حسب أنواعها وهي مكونة من ملابس للأطفال ومواد وقاية صحية متنوعة ومواد غذائية، مشيراً إلى أن تقديم المساعدات مستمر لثلاثة أيام.

ميس العاني

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