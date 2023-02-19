افتتاح مطبخ ميداني للمتضررين من الزلزال الوافدين إلى سلمية

حماة-سانا

افتتح فريق (خلي إيدك بإيدي) التطوعي، بالتعاون مع منتدى نساء سلمية مطبخاً ميدانياً في صالة الزهور، لتحضير وتقديم وجبات الطعام للأهالي الوافدين إلى سلمية من المحافظات التي تضررت من الزلزال.

وبينت المسؤولة عن المطبخ الدكتورة آلاء عنتر في تصريح لمراسل سانا أن هذه المبادرة لإغاثة الوافدين إلى سلمية المتضررين جراء الزلزال ووصل عددهم إلى أكثر من 70 أسرة حتى الآن، منهم من انهارت منازلهم ومنهم من تضررت وتصدعت إثر الزلزال.

بدوره اعتبر مصطفى زيدان المسؤول عن المطبخ أن هذا العمل أقل واجب تجاه الأهالي المتضررين لمساعدتهم ومد يد العون لهم في ظل هذه الكارثة الإنسانية والظروف المعيشية والاقتصادية الراهنة.

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