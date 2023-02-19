الهلال الأحمر يتسلم مواد إغاثية من البحرين عن طريق معبر نصيب الحدودي

درعا-سانا

تسلم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا اليوم 42 طناً من المواد الإغاثية من البحرين، لمساعدة المتضررين من الزلزال، وذلك عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وذكر مدير المعبر المهندس شادي أبازيد في تصريح لمراسلة سانا أن المساعدات المقدمة من الشعب البحريني والجالية السورية وجاليات عدة مقيمة في البحرين هي عبارة عن أربع شاحنات تتضمن مواد غذائية وأغطية وألبسة تم تسليمها لفرع الهلال الأحمر السوري في درعا لإيصالها إلى دمشق ومنها إلى المحافظات المتضررة.

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