مبادرة شبابية في حماة لدعم ومساعدة أبناء المناطق المتضررة من الزلزال

حماة-سانا

أطلق فريق نبض الشباب التطوعي في حماة العديد من المبادرات لدعم ومساعدة أبناء المناطق المتضررة من الزلزال، تضمنت جمع التبرعات والمواد الغذائية والإغاثية بمختلف أشكالها وتقديمها للأهالي المتضررين.

وبين مسؤول الفريق الدكتور ماهر كزكز في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرات انطلقت من الشعور الإنساني بضرورة المساهمة ولو بشيء بسيط يسهم في تخفيف وطأة الألم عن أهلنا في المناطق المنكوبة، موضحاً أنها شملت جميع أنواع المساعدات من أدوية ومواد غذائية وملابس وأغطية وفوط وحليب أطفال وغيرها، حيث يتم فرزها وتحميلها بسيارات وتوزيعها على المتضررين في محافظات حماة واللاذقية وحلب.

بدورهم أشار كل من المهندس ثائر زكار والدكتور عباس عباس وماهر عربو والدكتور عمر عرواني المشاركين في المبادرات إلى أن الشباب السوري اليوم أكثر وعياً لما يحدث، وخاصة بعد الدمار الكبير من جراء الزلزال الذي كان له الأثر في نفسية السوريين، لما عانوه من حزن وألم، ما يتطلب تكثيف الجهود الأهلية ومساعدة المتضررين بكل السبل.

كما لفت عدد من المتطوعين في المبادرة إلى أن الشباب السوري هبوا لإغاثة أهلهم وتضميد جراح وطنهم، مؤكدين أن هذه المشاعر الإنسانية المشتركة إن دلت على شيء فهي تدل على أن سورية قوية صامدة بقوة أهلها.

سهاد حسن

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