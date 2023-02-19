تركيا… ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40689 شخصاً

أنقرة-سانا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الجاري إلى 40 ألفاً و689 شخصاً.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارىء التركية آفاد يونس سيزر قوله: إن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول نهاية اليوم، وستقتصر جهود البحث والإنقاذ فقط على بضعة أبنية.

بدوره أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أنه بلغ العدد الإجمالي للمصابين 21 ألفاً و859 شخصاً.

وأشارت حصيلة سابقة أمس إلى أن عدد الضحايا من جراء الزلزال المدمر بلغ 40 ألفاً و642 شخصاً.

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