مبادرة شبابية في دمشق لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال

دمشق-سانا

أطلق شباب في دمشق حملة تبرعات بعنوان (أهل النخوة والشهامة) لجمع مساعدات عينية ونقدية بالتعاون مع غرفة الصناعة في حلب، بهدف دعم المتضررين من الزلزال.

مؤسس المبادرة محمود المجذوب بين في تصريح لسانا أن الحملة تم إطلاقها، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التبرعات وتحضيرها لإرسالها إلى المحافظات المتضررة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم تسيير المواد التي تم تجهيزها غداً عبر قافلة تحوي مساعدات إغاثية إلى محافظة حلب، بالتعاون مع المحافظة وغرفة الصناعة في حلب.

وأشار المجذوب إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من الضروري أن يقف الجميع إلى جانب بعضهم للخروج من الكارثة التي أصابتها.

بدورها المدير التنفيذي في المبادرة نور بغجاتي، لفتت إلى أن الحملة تركز على جمع التبرعات بناء على الاحتياجات المطلوبة للمتضررين، من غذاء وكساء ودواء، مع تأمين السكن المؤقت لعدد من المتضررين في المرحلة القادمة.

المتطوعة في المبادرة لين رحيم أوضحت أن الحملة كانت بدافع شخصي من الشباب، لمساعدة المتضررين من الزلزال والوقوف إلى جانبهم، مشيرة إلى أنها لاقت تشجيعاً وترحيباً من قبل عدد كبير من الراغبين بمساعدة المحافظات المتضررة.

مهند سليمان

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