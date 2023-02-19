وصول طائرات مساعدات من الإمارات والباكستان إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين

دمشق واللاذقية-سانا

وصلت اليوم طائرات من الإمارات والباكستان إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين، محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية يوم الـ 6 من شباط الجاري.

وذكرت مراسلة سانا أن طائرة إماراتية تحمل 68 طناً من المواد الغذائية والخيم والحرامات وصلت إلى مطار دمشق الدولي.

وفي تصريح للصحفيين أوضح مستشار السفير الباكستاني بدمشق آصف أكرم نون لدى وصول طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي أن الشحنة تحمل نحو 4 أطنان من الأدوية النوعية والمواد الغذائية وصلت إلى سورية عبر رحلة نظامية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، وسبقتها خلال الأيام الماضية 3 شحنات على طائرات خاصة بحمولات كبيرة.

وأكد نون أن الجهات الحكومية والشعبية الباكستانية مستمرة بتقديم المساعدات، حيث سيتم تشغيل الخطوط الجوية الباكستانية بشكل منتظم خلال رحلاتها أيضاً لشحن المواد الإغاثية بشكل مستمر كما هو الحال اليوم، إضافة لشحنات برية، لافتاً إلى أن السفارة الباكستانية في دمشق على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية السورية وخاصة وزارة الصحة، للاطلاع على الاحتياجات الطبية.

وبين نون أن باكستان مستمرة بتقديم ما يلزم من المساعدات للأشقاء السوريين والمنكوبين حتى التأكد من أنه لم تعد توجد حاجة لذلك.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وذكر مدير مطار اللاذقية الدولي المهندس زياد الطويل لمراسل سانا أن الطائرة الإماراتية تحمل على متنها 25.2 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية للمتضررين، كما وصلت طائرة إماراتية ثانية اليوم على متنها 52 طناً من المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.

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الطائرة الباكستانية

الطائرات الإماراتية