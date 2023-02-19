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عــاجــل أبناء الجالية السورية ومتضامنون عرب وأستراليون وأعضاء مجموعة “ارفعوا أيديكم عن سورية” ينظمون وقفة أمام مكتب رئيس وزراء أستراليا للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية وللتضامن مع متضرري الزلزال فيها

مديرية الآثار والمتاحف: الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، والفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار

2023-02-19

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أبناء الجالية السورية ومتضامنون عرب وأستراليون وأعضاء مجموعة “ارفعوا أيديكم عن سورية” ينظمون وقفة أمام مكتب رئيس وزراء أستراليا للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية وللتضامن مع متضرري الزلزال فيها

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