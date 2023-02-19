مديرية الآثار والمتاحف: الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، والفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفير طاجيكستان في الكويت: الشعب السوري سيتجاوز محنة الزلزال بالعزيمة والصلابة نفسها التي واجه فيها الإرهاب
2023-02-18
جمعية الكشاف العربي في لبنان ترسل دفعة من المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
2023-02-18
صباغ يتلقى رسالة تعزية من رئيس مجلس الأعيان الأردني يعبر فيها عن تضامنه مع أهالي ضحايا الزلزال
2023-02-18
السفارة والقنصلية السورية في روسيا تستقبلان المزيد من الوفود المعزية بضحايا الزلزال-فيديو
2023-02-18
عقيلة الرئيس الصربي تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية ببلغراد
2023-02-18
قافلة مساعدة إنسانية لبنانية مؤلفة من 29 شاحنة إلى متضرري الزلزال في سورية
2023-02-18
وقفتان تضامنيتان في باريس واستوكهولم للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية
2023-02-18
محليات
العدوان الإسرائيلي يتسبب بأضرار في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق وثقافي كفرسوسة
2023-02-19
الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-02-19
ممثل وزير الدفاع العراقي: العراق حكومة وشعباً يقف إلى جانب سورية لتجاوز آثار الزلزال
2023-02-18
مبادرة شبابية لرسم البسمة على وجوه الأطفال في مراكز الإيواء بحلب
2023-02-18
الأمانة السورية للتنمية: تسليم أكثر من 2500 عبوة حليب أطفال منذ بدء الاستجابة لكارثة الزلزال
2023-02-18
انهيار منزل في حي النقارنة بمدينة حماة بعد تصدعه جراء الزلزال
2023-02-18
المطبخ الميداني لطلبة جامعة حلب يواصل تقديم الوجبات للمتضررين من الزلزال
2023-02-18
رياضة
ميلان يهزم مونزا بالدوري الإيطالي
2023-02-18
مبادرات الأندية الرياضية في حلب لإغاثة المتضررين من الزلزل استجابة إنسانية ووطنية
2023-02-18
فريق الشرطة للفروسية يحرز المركز الثالث ببطولة باكستان الدولية لالتقاط الأوتاد
2023-02-18
جيرونا يفوز على ألميريا بسداسية في الدوري الإسباني
2023-02-18
سباهان أصفهان الإيراني يفوز على زينيت الروسي بثنائية في مبارة ودية
2023-02-17
ريد بول سالزبورغ النمساوي يفوز على روما الايطالي في الدوري الأوروبي
2023-02-17
تعادل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي في الدوري الأوروبي
2023-02-16
اقتصاد
50 طناً من البصل بسعر 5500 ليرة في سوق الهال بحمص
2023-02-18
ديون بطاقات الائتمان في أمريكا تقترب من تريليون دولار بسبب التضخم
2023-02-18
الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي
2023-02-17
التجارة الداخلية: كيلو البصل 5500 ليرة للجملة و6000 ليرة للمفرق
2023-02-16
إجازة استثمار لمشروع في قطاع الصناعات الكيميائية بتكلفة 8.4 مليارات ليرة
2023-02-16
المصرف المركزي: لم يتم تعديل آلية استيفاء البدل النقدي وإنما توحيد نشرة البدلات مع نشرة المصارف
2023-02-16
زراعة نحو 1617 هكتاراً بالبطاطا الربيعية في حمص
2023-02-16
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الشريط الإخباري
العدوان الإسرائيلي يتسبب بأضرار في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق وثقافي كفرسوسة
استشهاد 5 وإصابة 15 جراء عدوان إسرائيلي على نقاط في دمشق ومحيطها بينها أحياء سكنية
عقيلة الرئيس الصربي تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية ببلغراد
وقفتان تضامنيتان في باريس واستوكهولم للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية
إيران تدين الجريمة الإرهابية التي ارتكبها تنظيم (داعش) في ريف حمص الشرقي
المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو إلى رفع فوري للحصار المفروض على سورية وإنهاء احتلال أراضيها
الرئيس الأسد يتسلم رسالة تعزية ودعم لسورية من رئيس جمهورية طاجيكستان
وزير الدولة الياباني لإدارة الكوارث يقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية بطوكيو
سفير الفاتيكان في سورية: تقديم إغاثة عاجلة للمتضررين من الزلزال هو اختبار للإنسانية
وقفة تضامنية لفعاليات فلسطينية بدمشق للمطالبة برفع الحصار الغربي عن سورية
عــاجــل
أبناء الجالية السورية ومتضامنون عرب وأستراليون وأعضاء مجموعة “ارفعوا أيديكم عن سورية” ينظمون وقفة أمام مكتب رئيس وزراء أستراليا للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية وللتضامن مع متضرري الزلزال فيها
مديرية الآثار والمتاحف: الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، والفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار
2023-02-19
2023-02-19
ruaa
سابق
المديرية العامة للآثار والمتاحف: العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها فجر اليوم تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفرسوسة
التالي
العدوان الإسرائيلي يتسبب بأضرار في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق وثقافي كفرسوسة
انظر ايضاً
أبناء الجالية السورية ومتضامنون عرب وأستراليون وأعضاء مجموعة “ارفعوا أيديكم عن سورية” ينظمون وقفة أمام مكتب رئيس وزراء أستراليا للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية وللتضامن مع متضرري الزلزال فيها
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