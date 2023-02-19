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عــاجــل أبناء الجالية السورية ومتضامنون عرب وأستراليون وأعضاء مجموعة “ارفعوا أيديكم عن سورية” ينظمون وقفة أمام مكتب رئيس وزراء أستراليا للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية وللتضامن مع متضرري الزلزال فيها

أضرار في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق وثقافي كفرسوسة جراء العدوان الإسرائيلي

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