بكين: على واشنطن تغيير مسار سياساتها لإصلاح الضرر في علاقاتنا معها

ميونيخ-سانا

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى تغيير مسار سياساتها، والاعتراف بالضرر الذي لحق بالعلاقات الصينية الأمريكية نتيجة استخدام القوة من قبل الجانب الأمريكي فيما يتعلق بحادثة المنطاد المدني.

وذكرت وكالة شينخوا أن وانغ مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الـ 59 بناء على طلب من الأخير، وقدم موقف الصين الرسمي الجاد بشأن قضية المنطاد الذي قامت الولايات المتحدة بمهاجمته مطلع الشهر الجاري.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ قدم في السادس من الشهر الجاري احتجاجاً رسمياً للسفارة الأمريكية لدى بكين، بشأن استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة المنطاد الصيني غير المأهول.

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الصيني خلال كلمة رئيسية في مؤتمر ميونيخ على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول من أجل عالم أكثر أماناً، مشيراً إلى أن سياسات القوة والهيمنة هي وصفة لعدم الاستقرار العالمي وتسبب أكبر ضرر للسلام العالمي.

وأوضح وانغ أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي مسمى يشكل تجاهلاً وتحدياً للأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، محذراً من أن أي انتهاك لمبدأ صين واحدة فيما يتعلق بقضية تايوان، وأي محاولة لخلق “صين واحدة وتايوان واحدة” أو “صينين”، مهما كان الإطار يعد انتهاكاً جسيماً لوحدة وسلامة أراضي الصين، ويشكل تهديداً حقيقياً للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وحول قضية أوكرانيا، قال وزير الخارجية الصيني: إن موقف بلاده يتلخص في دعم وتعزيز محادثات السلام، مبيناً الحاجة الملحة لأن يضع الجميع المصلحة الأكبر المجسدة في أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأثناء اجتماعه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال المؤتمر، لفت وانغ إلى ضرورة توطيد علاقات التعاون بين الصين وأوروبا، لضخ مزيد من الاستقرار في العالم، مشيراً إلى أن الجانبين شريكان وليسا متنافسين.

وأعرب وانغ عن أمله في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه بمبدأ صين واحدة ويحافظوا على الأساس السياسي للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشار بوريل إلى أن الجانب الأوروبي يعمل دائماً على تعزيز العلاقات مع الصين بطريقة ناضجة وصريحة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يؤيد سياسة صين واحدة، ويدعم جهود الصين للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

إلى ذلك، أكد وانغ خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في ميونيخ أن على لندن أن تقف موقفاً موضوعياً وعادلاً من التنمية في الصين مشيراً إلى ضرورة تمسك الطرفين الصيني والبريطاني بالاتجاه الصحيح والمساعدة في التطوير الصحي للعلاقات الثنائية.

يشار إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن افتتح أعماله يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى مساء اليوم بمشاركة نحو 150 من كبار المسؤولين، من بينهم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة وقادة منظمات دولية لمناقشة التحديات والشواغل الأمنية العالمية الملحة.

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