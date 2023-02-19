موسكو: واشنطن تحاول تبرير أفعالها بأوكرانيا من خلال اتهام روسيا

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تبرير أفعالها وتورطها بالأزمة الأوكرانية، من خلال توجيه الاتهامات لروسيا بأنها ترتكب جرائم هناك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله تعليقاً على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتي اتهمت روسيا بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في أوكرانيا: “أولاً وقبل كل شيء، ما مبررات العسكرة غير المقيدة لنظام كييف”، مذكراً بأن الأمريكيين ادعوا في السابق أنهم سيزودون أوكرانيا بوسائل دفاعية حصرية، لكنهم الآن ينقلون المركبات المدرعة الثقيلة والمدفعية وذخيرة بعيدة المدى لنظام كييف، إضافة لتزويده بالمعلومات الاستخباراتية وتدريب النازيين هناك.

واستنكر أنطونوف تجاهل واشنطن استخدام القوات الأوكرانية الذخيرة المحظورة والتي يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى أوكرانيا، وغضها الطرف عن المشاهد المروعة من إعدام الجنود الروس الأسرى.

وتساءل أنطونوف: لماذا تصمت وزارة الخارجية الأمريكية عن فظائع البلطجية الأوكرانية، وأين يبحث خبراء منظمات حقوق الإنسان الأمريكية، ولماذا لا يدعو أحد إلى معاقبة السفاحين النازيين؟.

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